Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...

Не верно - у нас нет кросс-договоров с Европой об уплате штрафов: знакомый каждый раз приезжает в Вену(правда на разных тачках), паркуется как му***, квитанцию в ближайшую урну - и ничего, пока прокатывает
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:00
Не верно - у нас нет кросс-договоров с Европой об уплате штрафов: знакомый каждый раз приезжает в Вену(правда на разных тачках), паркуется как му***, квитанцию в ближайшую урну - и ничего, пока прокатывает
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:27
А что, в Вене эвакуаторов нет? Или он далеко не отходит?
А вообще вот эта позиция большинства украинцев, когда они сами не хотят уважать других людей и выполнять правила, но при этом возмущаются действиями чиновников - вот это и причина того, что страна в такой перманентной заднице. Не будет у такого народа честных чиновников никогда.
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