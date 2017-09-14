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Скільки грошей готувати,
якщо машину забрали на...

Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:00

  antikkristall написав:..

..самое интересное,за пределами своей страны они всегда паркуюся строго по правилам, причем все - и те что на "крутых" номерах и те что на "евробл-ах" :)

Не верно - у нас нет кросс-договоров с Европой об уплате штрафов: знакомый каждый раз приезжает в Вену(правда на разных тачках), паркуется как му***, квитанцию в ближайшую урну - и ничего, пока прокатывает
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:27

  sequence написав: Не верно - у нас нет кросс-договоров с Европой об уплате штрафов: знакомый каждый раз приезжает в Вену(правда на разных тачках), паркуется как му***, квитанцию в ближайшую урну - и ничего, пока прокатывает

А что, в Вене эвакуаторов нет? Или он далеко не отходит?

А вообще вот эта позиция большинства украинцев, когда они сами не хотят уважать других людей и выполнять правила, но при этом возмущаются действиями чиновников - вот это и причина того, что страна в такой перманентной заднице. Не будет у такого народа честных чиновников никогда.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:02

  WKBAPKA написав:Ratatui
Вашу машину забирали на штраф площадку? мою забирали... и что бы ее оттуда забрать, надо еще побегать... но фишка в том, если твою машину забрали не законно, доказать, надо время. даже если заплатить, что от тебя хотят, что бы не судиться, минимум неделю будет стоять... ибо эти га..оны себя берегут... у них там приемный день два раза в неделю, два часа, у них там в базу вносят данные только так а не этак и надо месяц кататься на стреме... и т.п.


Я же написал, что они ментовские поэтому время и тянут.
Ratatui
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