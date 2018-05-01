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Bank of America прогнозує
підвищення ціни на нафту до...

Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:23

Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз дають у Bank of America, повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до $100 - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:23

Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже.
Watcher
 
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