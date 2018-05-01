Такий прогноз дають у Bank of America, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до $100 - Bloomberg.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:23
Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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Дивися повний текст Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до $100 - Bloomberg.
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:23
Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже.
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