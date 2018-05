Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...

Додано: Пон 14 тра, 2018 06:49

warlamp написав: Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной. Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.



Уголь не возобновляемый, но в Украине его как гуталина. Отопление возможно два вида: просто углем, но дым и смог, или тепловые насосы электричеством - вполне зеленая энергия.



Ну а топить газом - все равно, что принимать ванны из молока. Не запрещено, но нужно протягивать ножки по средствам.

