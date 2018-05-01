Такий прогноз дають у Bank of America, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до $100 - Bloomberg.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:23
Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до $100 - Bloomberg.
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:23
Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже.
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:47
Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет.
Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.
Додано: Пон 14 тра, 2018 06:49
Уголь не возобновляемый, но в Украине его как гуталина. Отопление возможно два вида: просто углем, но дым и смог, или тепловые насосы электричеством - вполне зеленая энергия.
Ну а топить газом - все равно, что принимать ванны из молока. Не запрещено, но нужно протягивать ножки по средствам.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 14 тра, 2018 06:59
Ну 2$ не будет, в цене бензина основной - акциз, но 40 грн за литр вполне. Переходите на электромобили, там более акцизы и налоги на ввоз электро занулены.
Ну а отопление, все кто на субсидии - им все равно сколько отопление, они не платят. Все кто в частном доме и не на субсидии, давно ушли с газа в основном на твердотопливные котлы длительного горения (до 7 дней на одной закладке), и где-то 10% на кондиционеры. В многоквартирном или на субсидии или грамотно отказались от договора и оплаты, так что платить за них приходится самой теплосети. Ну и часть в многоквартирных на индивидуальном газовом или тепловых насосах, с утеплением самой квартиры.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:09
Почитаешь подобные "допысы" и начинаешь гордиться нашими "рэхворматорами" - оказывается, благодаря их заботе, мы живем в самой экологически чистой и энергосберегающей стране Европы, да что там Европы - всего мира, ура, товарищи!!!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:12
А зрадойобов я бы на топливо для котлов переработал.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:35
Re: Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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