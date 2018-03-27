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Bank of America прогнозує
підвищення ціни на нафту до...

Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

  AlifeSoft написав:Ну 2$ не будет, в цене бензина основной - акциз, но 40 грн за литр вполне. Переходите на электромобили, там более акцизы и налоги на ввоз электро занулены.

Скоро реформа в энергетике пройдет, а там цена в 2 раза точно выше будет (а может и выше). Да и электромобили не очень то и подешевели.

  AlifeSoft написав:Ну а отопление, все кто на субсидии - им все равно сколько отопление, они не платят...

Все на минималку и на субсидию - вот это государство, мечта коммуниста. У тебя еще есть деньги? На тебе коммуналку в разы дороже. Уборщица и академик должны жить одинаково. Труды Ленина подымут...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

  warlamp написав:Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет.
Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.

Палка всегда имеет 2 противоположных конца. С благоприятностью такого прогноза для стран-экспортеров с бюджетообразующими нефтегазобаксами можно согласиться только в ближайшей перспективе, так как именно высокие цены на нефть в очередной раз подтолкнут к ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, самоокупаемость и рентабельность сооружения которых чётко обратно пропорциональна цене на углеводороды. Проще говоря, чем выше цена на нефть, чем ближе конец нефтегазовой эры.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:42

  Roman Tik написав:
  warlamp написав:Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет.
Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.

Палка всегда имеет 2 противоположных конца. С благоприятностью такого прогноза для стран-экспортеров с бюджетообразующими нефтегазобаксами можно согласиться только в ближайшей перспективе, так как именно высокие цены на нефть в очередной раз подтолкнут к ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, самоокупаемость и рентабельность сооружения которых чётко обратно пропорциональна цене на углеводороды. Проще говоря, чем выше цена на нефть, чем ближе конец нефтегазовой эры.

Кого-то подтолкнёт к электроавто и всяким беспилотникам,
а кого-то - на гужевой, вело-, и "пеший" транспорт :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:46

  AlifeSoft написав:
  Watcher написав:Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже.


Ну 2$ не будет, в цене бензина основной - акциз, но 40 грн за литр вполне. Переходите на электромобили, там более акцизы и налоги на ввоз электро занулены.

Ну а отопление, все кто на субсидии - им все равно сколько отопление, они не платят. Все кто в частном доме и не на субсидии, давно ушли с газа в основном на твердотопливные котлы длительного горения (до 7 дней на одной закладке), и где-то 10% на кондиционеры. В многоквартирном или на субсидии или грамотно отказались от договора и оплаты, так что платить за них приходится самой теплосети. Ну и часть в многоквартирных на индивидуальном газовом или тепловых насосах, с утеплением самой квартиры.

что это за чудо-котлы такие "7 дней на одной закладке"??? На б/у электромобилях кроме города и пригорода дальше не уедешь, цены на новенькие Теслы пока заоблачны для пересичных украинцев.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:48

  Вкладчик1234 написав:
  Roman Tik написав:
  warlamp написав:Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет.
Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.

Палка всегда имеет 2 противоположных конца. С благоприятностью такого прогноза для стран-экспортеров с бюджетообразующими нефтегазобаксами можно согласиться только в ближайшей перспективе, так как именно высокие цены на нефть в очередной раз подтолкнут к ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, самоокупаемость и рентабельность сооружения которых чётко обратно пропорциональна цене на углеводороды. Проще говоря, чем выше цена на нефть, чем ближе конец нефтегазовой эры.

Кого-то подтолкнёт к электроавто и всяким беспилотникам,
а кого-то - на гужевой, вело-, и "пеший" транспорт :-)

ну, в Европе велосипедистов, к примеру, также в разы больше, чем у нас.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:59

  Roman Tik написав: На б/у электромобилях кроме пригорода не уедешь, цены на новенькие Теслы пока заоблачны для пересичных украинцев.

вообще-то цены на новенькие Теслы заоблачны для пересичных любой страны
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:14

  Roman Tik написав:
  AlifeSoft написав:
  warlamp написав:Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.


Уголь не возобновляемый, но в Украине его как гуталина. Отопление возможно два вида: просто углем, но дым и смог, или тепловые насосы электричеством - вполне зеленая энергия.

Ну а топить газом - все равно, что принимать ванны из молока. Не запрещено, но нужно протягивать ножки по средствам.


в Украине достаточно газа для обеспечения собственных нужд населения, экологичность сжигания которого намного безопаснее, чем угля. Если просто нарастить добычу,то хватит и для нужд промышленности. Тем более, никуда больше как для отопления он непригоден, в отличие от нефти.

Полеэтилен(кулёчки,трубы,и т.д.) делается именно из газа.
Но стоимость газа, как сопутствующего нефти вещества, должна складываться только из цены добычи и транспортировки. В отличии от него нефть в бак не зальёшь. Кучминские 50 за тыщу кубов при нефти около 60ти за баррель были нормальной ценой, но потом гэбня решила спекульнуть - а заодно поправить стены в казармах и покрасить плац.
барабашов
 
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