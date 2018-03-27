Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...

AlifeSoft написав:

Watcher написав: Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже. Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже.

Ну 2$ не будет, в цене бензина основной - акциз, но 40 грн за литр вполне. Переходите на электромобили, там более акцизы и налоги на ввоз электро занулены.Ну а отопление, все кто на субсидии - им все равно сколько отопление, они не платят. Все кто в частном доме и не на субсидии, давно ушли с газа в основном на твердотопливные котлы длительного горения (до 7 дней на одной закладке), и где-то 10% на кондиционеры. В многоквартирном или на субсидии или грамотно отказались от договора и оплаты, так что платить за них приходится самой теплосети. Ну и часть в многоквартирных на индивидуальном газовом или тепловых насосах, с утеплением самой квартиры.