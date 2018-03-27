Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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AlifeSoft написав:Ну 2$ не будет, в цене бензина основной - акциз, но 40 грн за литр вполне. Переходите на электромобили, там более акцизы и налоги на ввоз электро занулены.
Скоро реформа в энергетике пройдет, а там цена в 2 раза точно выше будет (а может и выше). Да и электромобили не очень то и подешевели.
AlifeSoft написав:Ну а отопление, все кто на субсидии - им все равно сколько отопление, они не платят...
Все на минималку и на субсидию - вот это государство, мечта коммуниста. У тебя еще есть деньги? На тебе коммуналку в разы дороже. Уборщица и академик должны жить одинаково. Труды Ленина подымут...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
warlamp написав:Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет. Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.
Палка всегда имеет 2 противоположных конца. С благоприятностью такого прогноза для стран-экспортеров с бюджетообразующими нефтегазобаксами можно согласиться только в ближайшей перспективе, так как именно высокие цены на нефть в очередной раз подтолкнут к ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, самоокупаемость и рентабельность сооружения которых чётко обратно пропорциональна цене на углеводороды. Проще говоря, чем выше цена на нефть, чем ближе конец нефтегазовой эры.
warlamp написав:Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет. Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.
Палка всегда имеет 2 противоположных конца. С благоприятностью такого прогноза для стран-экспортеров с бюджетообразующими нефтегазобаксами можно согласиться только в ближайшей перспективе, так как именно высокие цены на нефть в очередной раз подтолкнут к ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, самоокупаемость и рентабельность сооружения которых чётко обратно пропорциональна цене на углеводороды. Проще говоря, чем выше цена на нефть, чем ближе конец нефтегазовой эры.
Кого-то подтолкнёт к электроавто и всяким беспилотникам, а кого-то - на гужевой, вело-, и "пеший" транспорт
Watcher написав:Вот и сказочке конец... Бенз по 2 доллара - это песня, как и отопление зимой в 2 раза дороже.
Ну 2$ не будет, в цене бензина основной - акциз, но 40 грн за литр вполне. Переходите на электромобили, там более акцизы и налоги на ввоз электро занулены.
Ну а отопление, все кто на субсидии - им все равно сколько отопление, они не платят. Все кто в частном доме и не на субсидии, давно ушли с газа в основном на твердотопливные котлы длительного горения (до 7 дней на одной закладке), и где-то 10% на кондиционеры. В многоквартирном или на субсидии или грамотно отказались от договора и оплаты, так что платить за них приходится самой теплосети. Ну и часть в многоквартирных на индивидуальном газовом или тепловых насосах, с утеплением самой квартиры.
что это за чудо-котлы такие "7 дней на одной закладке"??? На б/у электромобилях кроме города и пригорода дальше не уедешь, цены на новенькие Теслы пока заоблачны для пересичных украинцев.
warlamp написав:Прогноз хорош для тех, у кого есть нефть и газ, и плох для тех, у кого их нет. Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.
Палка всегда имеет 2 противоположных конца. С благоприятностью такого прогноза для стран-экспортеров с бюджетообразующими нефтегазобаксами можно согласиться только в ближайшей перспективе, так как именно высокие цены на нефть в очередной раз подтолкнут к ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии, самоокупаемость и рентабельность сооружения которых чётко обратно пропорциональна цене на углеводороды. Проще говоря, чем выше цена на нефть, чем ближе конец нефтегазовой эры.
Кого-то подтолкнёт к электроавто и всяким беспилотникам, а кого-то - на гужевой, вело-, и "пеший" транспорт
ну, в Европе велосипедистов, к примеру, также в разы больше, чем у нас.
warlamp написав:Что-то не слышно дружных мантр про возобновляемые источники энергии - вероятно, у порохоботов выходной.
Уголь не возобновляемый, но в Украине его как гуталина. Отопление возможно два вида: просто углем, но дым и смог, или тепловые насосы электричеством - вполне зеленая энергия.
Ну а топить газом - все равно, что принимать ванны из молока. Не запрещено, но нужно протягивать ножки по средствам.
в Украине достаточно газа для обеспечения собственных нужд населения, экологичность сжигания которого намного безопаснее, чем угля. Если просто нарастить добычу,то хватит и для нужд промышленности. Тем более, никуда больше как для отопления он непригоден, в отличие от нефти.
Полеэтилен(кулёчки,трубы,и т.д.) делается именно из газа. Но стоимость газа, как сопутствующего нефти вещества, должна складываться только из цены добычи и транспортировки. В отличии от него нефть в бак не зальёшь. Кучминские 50 за тыщу кубов при нефти около 60ти за баррель были нормальной ценой, но потом гэбня решила спекульнуть - а заодно поправить стены в казармах и покрасить плац.
Roman Tik написав:что это за чудо-котлы такие "7 дней на одной закладке"??? На б/у электромобилях кроме города и пригорода дальше не уедешь, цены на новенькие Теслы пока заоблачны для пересичных украинцев.
Roman Tik написав:что это за чудо-котлы такие "7 дней на одной закладке"??? На б/у электромобилях кроме города и пригорода дальше не уедешь, цены на новенькие Теслы пока заоблачны для пересичных украинцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛА ENERGY SF ... Вес загружаемого угля (кг) 60 90 100 200 220 350 350 350 750 ... Время работы на одной загрузке до 5 сут. до 5 сут. до 10 сут. до 10 сут. до 20 сут. до 20 сут. до 20 сут. до 20 сут. до 20 сут. до 20 сут.
В свое время жил в доме с печным отоплением (печка обогревала 3 комнаты площадью примерно те же 30 кв.м), топил раз в сутки, 1 ведро (смесь горючки с орешком). В рекомендуемов вами котле загрузка того же количества угля (но выше качеством) на 5 дней (вместо 6), и это минус. Единственный плюс - уборка золы не ежедневно, а раз в 1-2 дня.