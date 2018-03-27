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Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48
Ціни на нафту в 2019 році можуть зрости до $100 за барель. Такий прогноз дають у Bank of America, повідомляє Bloomberg.
Не дай Бог!
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Волгарь
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