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Bank of America прогнозує
підвищення ціни на нафту до...

Bank of America прогнозує підвищення ціни на нафту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:48

Ціни на нафту в 2019 році можуть зрости до $100 за барель. Такий прогноз дають у Bank of America, повідомляє Bloomberg.

Не дай Бог!
Волгарь
 
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