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Дивися повний текст Монетизація пільг: що важливо знати українцям.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 13:35
Монетизація пільг: що важливо знати українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Монетизація пільг: що важливо знати українцям.
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:35
Неполноценные идиоты,наша власть...Только у нас пытаются ввести то,что ума не хватает сделать.Это уже не говоря о количестве поездок.30 поездок-это 15 поездок туда обратно.Это норма для 85-летних?Похоже,да.А остальные,афганцы и т.д?Суть рехформы,чтобы как минимум,за половину проезда платили из пенсии,так как выделяемых денег хватит,может быть,только совсем немощным,вот и всё.Очередной раз сэкономили на холопах. :twisted: Что нужно знать украинцам?Что их обокрали очередной раз,вот и всё.Нормальная монетизация-это как минимум 350 гр в месяц.Даже то ,что выделят,я уверен,будут задерживать с перечислением.
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:48
Re: Монетизація пільг: що важливо знати українцям
Я вижу вы готовы выделять на льготников из своего кармана минимум по 350 грн на проезд? Только почему вы решили, что другие налогоплательщики тоже согласны на такую благотворительность?
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