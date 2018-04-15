Монетизація пільг: що важливо знати українцям

Додано: Нед 13 тра, 2018 20:07

Документ 2790-12, чинний



ЗАКОН УКРАЇНИ



Про статус народного депутата України

...

Стаття 23. Право народного депутата України на транспортне забезпечення

...

2. У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними депутатами усіма видами транспорту. Кошторисом Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України .

09 апреля 2017

...

Но есть в стране место, где монетизация льгот работает давно и весьма неплохо. Это Верховная Рада. Депутаты - одна из маленьких социальных групп с большим перечнем льгот.

...

Получается такая функциональная арифметика. Возьмем человека без мандата. Вот обычный житель Киева со средней зарплатой 10 тысяч гривен. За эту сумму работник сам снимает себе жилье, оплачивает коммуналку и проезд.



А вот человек с мандатом. Зарплата 17 650 гривен 14 тысяч на аренду жилья. 2000 тысячи на транспортные расходы.



К примеру, в 2015 на обеспечение Верховной Рады из бюджета потратили 671 миллион гривен! А в 2016 больше 900 миллионов! Только на компенсацию жилья слугам народа уходит - 2 с половиной миллиона ежемесячно.

13 декабря 2017

...

Больше всего денег на одного депутата в год выделено на аренду жилья и оплату гостиничных номеров – чуть больше 237 тыс. грн, на втором месте среди расходов – проезд нардепов, который оценили в 90 тыс. грн ,

...

всего на расходы Верховной Рады в 2018 году выделено 1 млрд 729,6 млн грн, а на компенсацию расходов народных депутатов – 343,5 тыс. грн.

Scotch

Нормальная монетизация-это как минимум 350 гр в месяц.

Этим нуждающимся тоже сделают число льготных поездок 30 в месяц?Нет. Нормальная монетизация (как раз тут все неоднократно подсчитано и пересчитано) это90 000 : 12(мес.) = 7 500 грн. на проезд.