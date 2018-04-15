Монетизація пільг: що важливо знати українцям

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Неполноценные идиоты,наша власть...Только у нас пытаются ввести то,что ума не хватает сделать.Это уже не говоря о количестве поездок.30 поездок-это 15 поездок туда обратно.Это норма для 85-летних?Похоже,да.А остальные,афганцы и т.д?Суть рехформы,чтобы как минимум,за половину проезда платили из пенсии,так как выделяемых денег хватит,может быть,только совсем немощным,вот и всё.Очередной раз сэкономили на холопах. :twisted: Что нужно знать украинцам?Что их обокрали очередной раз,вот и всё.Нормальная монетизация-это как минимум 350 гр в месяц.Даже то ,что выделят,я уверен,будут задерживать с перечислением.
Scotch написав:Неполноценные идиоты,наша власть...Только у нас пытаются ввести то,что ума не хватает сделать.Это уже не говоря о количестве поездок.30 поездок-это 15 поездок туда обратно.Это норма для 85-летних?Похоже,да.А остальные,афганцы и т.д?Суть рехформы,чтобы как минимум,за половину проезда платили из пенсии,так как выделяемых денег хватит,может быть,только совсем немощным,вот и всё.Очередной раз сэкономили на холопах. Что нужно знать украинцам?Что их обокрали очередной раз,вот и всё.Нормальная монетизация-это как минимум 350 гр в месяц.Даже то ,что выделят,я уверен,будут задерживать с перечислением.
Я вижу вы готовы выделять на льготников из своего кармана минимум по 350 грн на проезд? Только почему вы решили, что другие налогоплательщики тоже согласны на такую благотворительность?
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Scotch написав:Неполноценные идиоты,наша власть...Только у нас пытаются ввести то,что ума не хватает сделать.Это уже не говоря о количестве поездок.30 поездок-это 15 поездок туда обратно.Это норма для 85-летних?Похоже,да.А остальные,афганцы и т.д?Суть рехформы,чтобы как минимум,за половину проезда платили из пенсии,так как выделяемых денег хватит,может быть,только совсем немощным,вот и всё.Очередной раз сэкономили на холопах. Что нужно знать украинцам?Что их обокрали очередной раз,вот и всё.Нормальная монетизация-это как минимум 350 гр в месяц.Даже то ,что выделят,я уверен,будут задерживать с перечислением.
Я вижу вы готовы выделять на льготников из своего кармана минимум по 350 грн на проезд? Только почему вы решили, что другие налогоплательщики тоже согласны на такую благотворительность?
Я вообще,считаю,что пусть остается существующая система бесплатного проезда,которая худо-бедно работает.Наша власть что-то сделать по-нормальному не способна в принципе,ну разве что для себя.Вы считаете,что льготники не заслужили нормальных условий проезда?Наша власть находит же деньги для льгот себе,или они не главные льготники?Сколько по-вашему нужно выделить одному льготнику на проезд в месяц?30 поездок-это реально 15 поездок туда-обратно,и это без пересадок.Это норма для 85-летних,но не все такие.
Faceless написав:Я вижу вы готовы выделять на льготников из своего кармана минимум по 350 грн на проезд? Только почему вы решили, что другие налогоплательщики тоже согласны на такую благотворительность?
Я вообще,считаю,что пусть остается существующая система бесплатного проезда,которая худо-бедно работает.Наша власть что-то сделать по-нормальному не способна в принципе,ну разве что для себя.Вы считаете,что льготники не заслужили нормальных условий проезда?Наша власть находит же деньги для льгот себе,или они не главные льготники?Сколько по-вашему нужно выделить одному льготнику на проезд в месяц?30 поездок-это реально 15 поездок туда-обратно,и это без пересадок.Это норма для 85-летних,но не все такие.
Я считаю что всякие льготы на проезд ошибка сами по себе. И что ничего в принципе не надо никуда "выделять". Но если уж льготы есть, и от них не избавиться, то монетизация является наиболее правильным решением. При этом совершенно нормально, что монетизацией покрывается минимальный объем услуг. Никто не обещал, что льгота должна покрывать ежедневные разъезды на работу или покатушки от нечего делать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав: Я считаю что всякие льготы на проезд ошибка сами по себе. И что ничего в принципе не надо никуда "выделять". Но если уж льготы есть, и от них не избавиться, то монетизация является наиболее правильным решением. При этом совершенно нормально, что монетизацией покрывается минимальный объем услуг. Никто не обещал, что льгота должна покрывать ежедневные разъезды на работу или покатушки от нечего делать
То есть,вы считаете,что льготы на проезд пенсионерам,получающим около 1500 гр в месяц,а таких немало,это ошибка?Тогда желаю вам пожить такой жизнью.Я понимаю,что ваши доходы намного выше,и вы можете себе позволить не думать о стоимости проезда,только вот многим пенсионерам будет в результате этой недореформы очень больно,если вам это безразлично,что ж...15 поездок туда-сюда это меньше,чем минимальный объем,в том то и дело...Может льготы это и ошибка,но наш прожиточный минимум-это преступление,одобренное властью.
Faceless написав: Я считаю что всякие льготы на проезд ошибка сами по себе. И что ничего в принципе не надо никуда "выделять". Но если уж льготы есть, и от них не избавиться, то монетизация является наиболее правильным решением. При этом совершенно нормально, что монетизацией покрывается минимальный объем услуг. Никто не обещал, что льгота должна покрывать ежедневные разъезды на работу или покатушки от нечего делать
То есть,вы считаете,что льготы на проезд пенсионерам,получающим около 1500 гр в месяц,а таких немало,это ошибка?Тогда желаю вам пожить такой жизнью.Я понимаю,что ваши доходы намного выше,и вы можете себе позволить не думать о стоимости проезда,только вот многим пенсионерам будет в результате этой недореформы очень больно,если вам это безразлично,что ж...15 поездок туда-сюда это меньше,чем минимальный объем,в том то и дело...Может льготы это и ошибка,но наш прожиточный минимум-это преступление,одобренное властью.
Льготами проблему низких пенсий не решить, а можно только усугубить ситуацию. Пенсии такие, какие возможны при текущих условиях. Насчёт минимального объема - большинство пенсионеров вовсе не ежедневно куда-то ездят, и 30 поездок хватит с головой. И в любом случае намного правильнее, если вместо "бесплатных" проездов, которые и не учитываются, льготники будут платить живыми деньгами. И это касается не только проезда.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Этим нуждающимся тоже сделают число льготных поездок 30 в месяц?
Документ 2790-12, чинний
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України ... Стаття 23. Право народного депутата України на транспортне забезпечення ... 2. У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними депутатами усіма видами транспорту. Кошторисом Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України.
09 апреля 2017 ... Но есть в стране место, где монетизация льгот работает давно и весьма неплохо. Это Верховная Рада. Депутаты - одна из маленьких социальных групп с большим перечнем льгот. ... Получается такая функциональная арифметика. Возьмем человека без мандата. Вот обычный житель Киева со средней зарплатой 10 тысяч гривен. За эту сумму работник сам снимает себе жилье, оплачивает коммуналку и проезд.
А вот человек с мандатом. Зарплата 17 650 гривен 14 тысяч на аренду жилья. 2000 тысячи на транспортные расходы.
К примеру, в 2015 на обеспечение Верховной Рады из бюджета потратили 671 миллион гривен! А в 2016 больше 900 миллионов! Только на компенсацию жилья слугам народа уходит - 2 с половиной миллиона ежемесячно.
13 декабря 2017 ... Больше всего денег на одного депутата в год выделено на аренду жилья и оплату гостиничных номеров – чуть больше 237 тыс. грн, на втором месте среди расходов – проезд нардепов, который оценили в 90 тыс. грн, ... всего на расходы Верховной Рады в 2018 году выделено 1 млрд 729,6 млн грн, а на компенсацию расходов народных депутатов – 343,5 тыс. грн.