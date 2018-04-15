Монетизація пільг: що важливо знати українцям

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:09
Scotch написав:
Я вообще,считаю,что пусть остается существующая система бесплатного проезда,которая худо-бедно работает.
Крайне х...во работает, с т.з. не-льготника, так как позволяет какому-нибудь ...пастрансу каждый раз бить себя в грудь с криками "Да мы за месяц 100тыщмильонов льготников перевезли! Компенсируйте!", причем 100тыщмильонов точно подсчитать никак не возможно, поэтому деньги можно спокойно украсть.
Выходит, я плачу за себя, за льготника и за роскошную жизнь руководителей ...пастранса, причем столько, сколько они захотят.
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ignorabimus
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:03
ignorabimus написав:
Крайне х...во работает, с т.з. не-льготника, так как позволяет какому-нибудь ...пастрансу каждый раз бить себя в грудь с криками "Да мы за месяц 100тыщмильонов льготников перевезли! Компенсируйте!", причем 100тыщмильонов точно подсчитать никак не возможно, поэтому деньги можно спокойно украсть. Выходит, я плачу за себя, за льготника и за роскошную жизнь руководителей ...пастранса, причем столько, сколько они захотят.
Речь о социальном минимуме -15 реальных поездок....
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Додано: Пон 14 тра, 2018 13:49
вот все ноют что 30 поездок мало, 15 дней туда обратно...
так а куда 70 летней бабке кататься 15 дней? пусть дома сидит за внуками смотрит, или на лавочке обзывается всех проститутками. и главное в час пик не будет уйма неадекватных бабок.
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