Монетизація пільг: що важливо знати українцям

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Scotch написав:Я вообще,считаю,что пусть остается существующая система бесплатного проезда,которая худо-бедно работает.
Крайне х...во работает, с т.з. не-льготника, так как позволяет какому-нибудь ...пастрансу каждый раз бить себя в грудь с криками "Да мы за месяц 100тыщмильонов льготников перевезли! Компенсируйте!", причем 100тыщмильонов точно подсчитать никак не возможно, поэтому деньги можно спокойно украсть. Выходит, я плачу за себя, за льготника и за роскошную жизнь руководителей ...пастранса, причем столько, сколько они захотят.
ignorabimus написав: Крайне х...во работает, с т.з. не-льготника, так как позволяет какому-нибудь ...пастрансу каждый раз бить себя в грудь с криками "Да мы за месяц 100тыщмильонов льготников перевезли! Компенсируйте!", причем 100тыщмильонов точно подсчитать никак не возможно, поэтому деньги можно спокойно украсть. Выходит, я плачу за себя, за льготника и за роскошную жизнь руководителей ...пастранса, причем столько, сколько они захотят.
Речь о социальном минимуме -15 реальных поездок....
вот все ноют что 30 поездок мало, 15 дней туда обратно... так а куда 70 летней бабке кататься 15 дней? пусть дома сидит за внуками смотрит, или на лавочке обзывается всех проститутками. и главное в час пик не будет уйма неадекватных бабок.
nook_sony Я вижу,что многих просто крайне раздражают старики пенсионеры в транспорте,так бы и говорили,тогда это и надо обсуждать,а не то,что 15 поездок это достаточно.Еще раз напишу 30 поездок в месяц-норма для совсем немощных.Другое дело,что у нас масса льготников,которым вообще льготу на проезд давать не нужно было-прокуроры и прочие,далеко не нуждающиеся,но они смогли эту льготу себе выбить,и им её тоже монетизируют.
nook_sony написав:вот все ноют что 30 поездок мало, 15 дней туда обратно... так а куда 70 летней бабке кататься 15 дней? пусть дома сидит за внуками смотрит, или на лавочке обзывается всех проститутками. и главное в час пик не будет уйма неадекватных бабок.
Вот бабка и катается на квартиру к детям, чтобы смотреть за внуками. А ещё за хлебом в супермаркет, в собес, в поликлинику, аптеку и за могилками родных присмотреть. А вообще то, льготы для всех простых бабок ликвидировали ещё в 14 году. Нынешние льготники - это АТОшники, афганцы, некоторые чернобыльцы и инвалиды. Машины есть не у всех, а если и есть, то бензин большинству не по карману.
warlamp написав:А вообще то, льготы для всех простых бабок ликвидировали ещё в 14 году. Нынешние льготники - это АТОшники, афганцы, некоторые чернобыльцы и инвалиды. Машины есть не у всех, а если и есть, то бензин большинству не по карману.
У нас пенсы с 10-16 без ограничений бесплатно в гор. транспорте.