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Монетизація пільг: що
важливо знати українцям

Монетизація пільг: що важливо знати українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:09

  Scotch написав:Я вообще,считаю,что пусть остается существующая система бесплатного проезда,которая худо-бедно работает.
Крайне х...во работает, с т.з. не-льготника, так как позволяет какому-нибудь ...пастрансу каждый раз бить себя в грудь с криками "Да мы за месяц 100тыщмильонов льготников перевезли! Компенсируйте!", причем 100тыщмильонов точно подсчитать никак не возможно, поэтому деньги можно спокойно украсть.
Выходит, я плачу за себя, за льготника и за роскошную жизнь руководителей ...пастранса, причем столько, сколько они захотят.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:03

  ignorabimus написав: Крайне х...во работает, с т.з. не-льготника, так как позволяет какому-нибудь ...пастрансу каждый раз бить себя в грудь с криками "Да мы за месяц 100тыщмильонов льготников перевезли! Компенсируйте!", причем 100тыщмильонов точно подсчитать никак не возможно, поэтому деньги можно спокойно украсть. Выходит, я плачу за себя, за льготника и за роскошную жизнь руководителей ...пастранса, причем столько, сколько они захотят.

Речь о социальном минимуме -15 реальных поездок....
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:49

вот все ноют что 30 поездок мало, 15 дней туда обратно...
так а куда 70 летней бабке кататься 15 дней? пусть дома сидит за внуками смотрит, или на лавочке обзывается всех проститутками. и главное в час пик не будет уйма неадекватных бабок.
nook_sony
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:19

nook_sony
Я вижу,что многих просто крайне раздражают старики пенсионеры в транспорте,так бы и говорили,тогда это и надо обсуждать,а не то,что 15 поездок это достаточно.Еще раз напишу 30 поездок в месяц-норма для совсем немощных.Другое дело,что у нас масса льготников,которым вообще льготу на проезд давать не нужно было-прокуроры и прочие,далеко не нуждающиеся,но они смогли эту льготу себе выбить,и им её тоже монетизируют. :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:20

  nook_sony написав:вот все ноют что 30 поездок мало, 15 дней туда обратно...
так а куда 70 летней бабке кататься 15 дней? пусть дома сидит за внуками смотрит, или на лавочке обзывается всех проститутками. и главное в час пик не будет уйма неадекватных бабок.

Вот бабка и катается на квартиру к детям, чтобы смотреть за внуками. А ещё за хлебом в супермаркет, в собес, в поликлинику, аптеку и за могилками родных присмотреть.
А вообще то, льготы для всех простых бабок ликвидировали ещё в 14 году. Нынешние льготники - это АТОшники, афганцы, некоторые чернобыльцы и инвалиды. Машины есть не у всех, а если и есть, то бензин большинству не по карману.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:25

  warlamp написав:А вообще то, льготы для всех простых бабок ликвидировали ещё в 14 году. Нынешние льготники - это АТОшники, афганцы, некоторые чернобыльцы и инвалиды. Машины есть не у всех, а если и есть, то бензин большинству не по карману.

У нас пенсы с 10-16 без ограничений бесплатно в гор. транспорте.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:17

Re: Монетизація пільг: що важливо знати українцям

  warlamp написав:А вообще то, льготы для всех простых бабок ликвидировали ещё в 14 году.

Не вводите в заблуждение:
Документ 354-93-п, поточна редакція — Редакція від 28.10.2017, підстава 812-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 17 травня 1993 р. N 354
Київ

Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/354-93-%D0%BF

Последние изменения в это Постановление внесены
"N 812 (812-2017-п) від 25.10.2017}" - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/812-2017-%D0%BF
yanyura
 
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