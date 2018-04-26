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Данилюк прогнозує
стабільний курс

Данилюк прогнозує стабільний курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:44

Данилюк прогнозує стабільний курс

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, курс гривні залежатиме від пропозицій, які закладаються.

Дивися повний текст Данилюк прогнозує стабільний курс.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:44

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