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Данилюк прогнозує стабільний курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:44
Пропонуємо до обговорення:
За його словами, курс гривні залежатиме від пропозицій, які закладаються.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 17:44
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