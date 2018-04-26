За його словами, курс гривні залежатиме від пропозицій, які закладаються.
Дивися повний текст Данилюк прогнозує стабільний курс.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 17:44
Данилюк прогнозує стабільний курс
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Дивися повний текст Данилюк прогнозує стабільний курс.
Додано: Нед 13 тра, 2018 23:50
Отсутствие девальвации при огромной инфляции - совершенно бесперспективная ситуация для страны
Додано: Пон 14 тра, 2018 00:55
Как показывает практика, когда говорят, что "все будет хорошо", в жизни происходит кардинально другое
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