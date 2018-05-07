Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Дивися повний текст Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 18:22
Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося.
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:32
Содержание ВР и администрации президента увеличилось, производство сократилось...правильной дорогой идём, товарищи
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:37
производство автомобилей в Украине за последние годы сократилось в десятки раз...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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