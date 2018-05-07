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Виробництво автотранспорту в
Україні в квітні скоротилося

Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:22

Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Дивися повний текст Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:22

И шо в У краіне такі єсть автомрбідьноє проізводство???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:32

Содержание ВР и администрации президента увеличилось, производство сократилось...правильной дорогой идём, товарищи
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:37

производство автомобилей в Украине за последние годы сократилось в десятки раз...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:56

Оно уже настолько сократилось, что кажется скоро станет отрицательным :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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