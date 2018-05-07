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Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:21
link654 написав:
Потому-то из Литвы везут, в основном, убитый мусор
Лучше приличное Б/У из Литвы чем коптящая, с уже "отрицательным" евро, на последнем дыхании копейка или москвич
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liteon
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:43
liteon написав:
приличное Б/У из Литвы чем коптящая, с уже "отрицательным" евро, на последнем дыхании
ТАК лучше не только ездить на литовских номерах, а и жить в Литве
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sal
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