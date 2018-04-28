RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська вугільна галузь
знижує обсяги видобутку

Українська вугільна галузь знижує обсяги видобутку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:10

Українська вугільна галузь знижує обсяги видобутку

Пропонуємо до обговорення:
Вугледобувні підприємства України за перші чотири місяці 2018 року скоротили видобуток вугілля на 14% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а за підсумками 2017 року скоротився і експорт чорного золота. З надр видобуто на 1 млн 832,5 тонн менше.

Дивися повний текст Українська вугільна галузь знижує обсяги видобутку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81882
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:10

Тюанащо воно вапче надо. Наш гэтьман с пенсильванией все поришав.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: шурец і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ назвало найбільш корумповану галузь в соцсфері...
R2 » П'ят 11 тра, 2018 14:19
3 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 21:06
deniska
У Нацбанку порівняли обсяги торгівлі України з... 1, 2
R2 » Сер 02 тра, 2018 16:09
16 968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 16:01
zРадио
Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 14:49
9 510
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 10:37
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5339)
14.05.2018 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.