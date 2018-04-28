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Українська вугільна галузь знижує обсяги видобутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:10
Пропонуємо до обговорення:
Вугледобувні підприємства України за перші чотири місяці 2018 року скоротили видобуток вугілля на 14% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а за підсумками 2017 року скоротився і експорт чорного золота. З надр видобуто на 1 млн 832,5 тонн менше.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 07:10
Тюанащо воно вапче надо. Наш гэтьман с пенсильванией все поришав.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:51
Искаженная статистика.В первом квартале прошлого года уголь,добываемый в днр и лнр засчитывался,как украинский.А теперь он российский.Последствия проигранной войны
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Суб 28 кві, 2018 10:37
rjkz
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