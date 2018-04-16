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Китайський авіабум підняв зарплати пілотів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:26
Пропонуємо до обговорення:
Китайські авіакомпанії скуповують школи для підготовки льотного складу і переманюють пілотів у закордонних конкурентів. У перспективі це може призвести до гострої нестачі кваліфікованих кадрів у світовій авіаційній галузі.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 07:27
Учитывая налоги в Европе, зарплата может отличаться от китайской раза в 3-4.
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