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Україна веде переговори про безвіз
із 61 країною "білого...

Україна веде переговори про безвіз із 61 країною "білого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:41

Україна веде переговори про безвіз із 61 країною "білого...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день громадяни України можуть подорожувати без візи в 85 країн світу.

Дивися повний текст Україна веде переговори про безвіз із 61 країною "білого шенгену".
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 07:41

К сожалению, Англию по безвизу с украинским гражданством не посетишь.
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