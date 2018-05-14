На сьогоднішній день громадяни України можуть подорожувати без візи в 85 країн світу.
Дивися повний текст Україна веде переговори про безвіз із 61 країною "білого шенгену".
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Додано: Пон 14 тра, 2018 07:41
Україна веде переговори про безвіз із 61 країною "білого...
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Дивися повний текст Україна веде переговори про безвіз із 61 країною "білого шенгену".
Додано: Пон 14 тра, 2018 07:41
К сожалению, Англию по безвизу с украинским гражданством не посетишь.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:21
уж очень охота депутатам и чинушам высокого ранга без виз посещать Сейшелы, Багамы и другие курорты.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:03
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