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Словаки б'ють на сполох через
українських заробітчан,...

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...

Пропонуємо до обговорення:
Польські фірми все частіше делегують на тимчасову роботу в Словаччину працівників з України.

Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08

В Германии встречал много водителей фур из Украины. Водитель из Украины, фирма польская, фуры с польскими номерами, а базируются в Германии, т.к. работают с немецкими заказчиками.
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