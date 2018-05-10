Польські фірми все частіше делегують на тимчасову роботу в Словаччину працівників з України.
Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08
Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08
В Германии встречал много водителей фур из Украины. Водитель из Украины, фирма польская, фуры с польскими номерами, а базируются в Германии, т.к. работают с немецкими заказчиками.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:40
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58
Re: Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:13
недавно писали о том, что Польша мечтает об увеличении рабочей силы из Украины, которую уже переманивают к себе чехи, венгры, а тут уже словаки прям "бьют тревогу"!
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