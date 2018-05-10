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Словаки б'ють на сполох через
українських заробітчан,...

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...

Пропонуємо до обговорення:
Польські фірми все частіше делегують на тимчасову роботу в Словаччину працівників з України.

Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08

В Германии встречал много водителей фур из Украины. Водитель из Украины, фирма польская, фуры с польскими номерами, а базируются в Германии, т.к. работают с немецкими заказчиками.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:05

На фото типичный украинец по мнению редакции?
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:40

  pibodi написав:На фото типичный украинец по мнению редакции?


"чорноробочий" :)
s_braganets
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58

Re: Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...

  pibodi написав:На фото типичный украинец по мнению редакции?

Так БУДЕ виглядати типовий українець через 50 років, якщо не припиниться нинішня ситуація із відтоком людей з країни.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:13

недавно писали о том, что Польша мечтает об увеличении рабочей силы из Украины, которую уже переманивают к себе чехи, венгры, а тут уже словаки прям "бьют тревогу"! :?
Roman Tik
 
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