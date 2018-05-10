Польські фірми все частіше делегують на тимчасову роботу в Словаччину працівників з України.
Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08
Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08
В Германии встречал много водителей фур из Украины. Водитель из Украины, фирма польская, фуры с польскими номерами, а базируются в Германии, т.к. работают с немецкими заказчиками.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:40
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58
Re: Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:13
недавно писали о том, что Польша мечтает об увеличении рабочей силы из Украины, которую уже переманивают к себе чехи, венгры, а тут уже словаки прям "бьют тревогу"!
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:40
Можете не сомневаться, только...это произойдет намного раньше, а через 50 лет европеоидов будет менее 10%. Причем не только в Украине. Глобализация.
Другое дело, что во многих странах сейчас это происходит за счет добавления генофонда других рас к европеоидам, а в Украине это будет происходить из-за оттока европеоидов в другие страны. Уже сейчас представителей негроидной расы стало намного больше в Украине, причем если раньше образовывались смешанные пары с чернокожим партнером мужского пола, то сейчас более частыми становятся случаи образования пар мужчиной с белой кожей и женщиной с темной. Это происходит во всем мире давным давно, во многих странах сегрегация по расовому признаку осталась в далеком прошлом. Украина пока ментально в начале этого пути.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:47
По уровню квалификации, образования и криминальной безопасности средний мигрант из Украины предпочтительней тех мигрантов, которыми сейчас переполнена Европа, поэтому правительства европейских стран на словах "озабочено и обеспокоено", а на практике поощряют трудовые потоки из Украины, понимая, что таким образом стимулируют местную экономику. Проблемы-же Украины волнуют их не больше проблем популяции бродячих котов в Буркина-Фасо.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:14
на фото ляшко перед выборами
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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