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Словаки б'ють на сполох через
українських заробітчан,...

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08

Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...

Пропонуємо до обговорення:
Польські фірми все частіше делегують на тимчасову роботу в Словаччину працівників з України.

Дивися повний текст Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан, які їдуть до них із Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08

В Германии встречал много водителей фур из Украины. Водитель из Украины, фирма польская, фуры с польскими номерами, а базируются в Германии, т.к. работают с немецкими заказчиками.
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:05

На фото типичный украинец по мнению редакции?
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:40

  pibodi написав:На фото типичный украинец по мнению редакции?


"чорноробочий" :)
s_braganets
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58

Re: Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...

  pibodi написав:На фото типичный украинец по мнению редакции?

Так БУДЕ виглядати типовий українець через 50 років, якщо не припиниться нинішня ситуація із відтоком людей з країни.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:13

недавно писали о том, что Польша мечтает об увеличении рабочей силы из Украины, которую уже переманивают к себе чехи, венгры, а тут уже словаки прям "бьют тревогу"! :?
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:40

  NetSerpent написав:
  pibodi написав:На фото типичный украинец по мнению редакции?

Так БУДЕ виглядати типовий українець через 50 років, якщо не припиниться нинішня ситуація із відтоком людей з країни.


Можете не сомневаться, только...это произойдет намного раньше, а через 50 лет европеоидов будет менее 10%. Причем не только в Украине. Глобализация.
Другое дело, что во многих странах сейчас это происходит за счет добавления генофонда других рас к европеоидам, а в Украине это будет происходить из-за оттока европеоидов в другие страны. Уже сейчас представителей негроидной расы стало намного больше в Украине, причем если раньше образовывались смешанные пары с чернокожим партнером мужского пола, то сейчас более частыми становятся случаи образования пар мужчиной с белой кожей и женщиной с темной. Это происходит во всем мире давным давно, во многих странах сегрегация по расовому признаку осталась в далеком прошлом. Украина пока ментально в начале этого пути.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:47

  Roman Tik написав:недавно писали о том, что Польша мечтает об увеличении рабочей силы из Украины, которую уже переманивают к себе чехи, венгры, а тут уже словаки прям "бьют тревогу"! :?


По уровню квалификации, образования и криминальной безопасности средний мигрант из Украины предпочтительней тех мигрантов, которыми сейчас переполнена Европа, поэтому правительства европейских стран на словах "озабочено и обеспокоено", а на практике поощряют трудовые потоки из Украины, понимая, что таким образом стимулируют местную экономику. Проблемы-же Украины волнуют их не больше проблем популяции бродячих котов в Буркина-Фасо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:14

на фото ляшко перед выборами
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:32

  pibodi написав:На фото типичный украинец по мнению редакции?

Негрорабочий.

В общем-то, наглядно иллюстрирует место украинских работяг на европейском рынке труда.
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