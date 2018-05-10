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Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:30
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
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Ratatui
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