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Словаки б'ють на сполох через українських заробітчан,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:30
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
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Ratatui
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:47
Ratatui написав:
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
В некоторых городах Польши уже население наполовину из граждан Украины.
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rjkz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37
KOKS написав:
на фото ляшко перед выборами
Только он должен месить бетон своими предвыборными вилами :)
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 21:55
rjkz написав: Ratatui написав:
Польша же тоже не резиновая. Вот и сбрасывает баласт потихонечку соседям.
В некоторых городах Польши уже население наполовину из граждан Украины.
Поэтому и начали соседям помогать, чтобы вторая половина не изменилась.
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Ratatui
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