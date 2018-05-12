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В Україні рекордно
побільшало готівки

В Україні рекордно побільшало готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:17

В Україні рекордно побільшало готівки

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних Національного банку.

Дивися повний текст В Україні рекордно побільшало готівки.
R2
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Деньги печатают больше, дешевеют сильнее
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Читаем Адама Смита. Он рекомендует четко следить за ростом денежной базы. Именно её рост автоматически провоцирует девальвацию национальной валюты.
Адам Смит, очень ждем Вас в студии, чтобы почитать комментарий по этому поводу.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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