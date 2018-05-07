Про це йдеться в даних Національного банку.
Дивися повний текст В Україні рекордно побільшало готівки.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:17
В Україні рекордно побільшало готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні рекордно побільшало готівки.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:16
Читаем Адама Смита. Он рекомендует четко следить за ростом денежной базы. Именно её рост автоматически провоцирует девальвацию национальной валюты.
Адам Смит, очень ждем Вас в студии, чтобы почитать комментарий по этому поводу.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:19
попробуйте зарегистрироваться в твиттере и подписаться там на него
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:51
Рост денежной массы увеличился, а количество ее пользователей сокращается. Теперь точно "перемога" - станем типа богаче :))) А инфляция - то такое. На фоне обнищания - никто не заметит.
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