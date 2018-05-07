В Україні рекордно побільшало готівки

Додано: Пон 14 тра, 2018 09:16

Читаем Адама Смита. Он рекомендует четко следить за ростом денежной базы. Именно её рост автоматически провоцирует девальвацию национальной валюты.

Адам Смит, очень ждем Вас в студии, чтобы почитать комментарий по этому поводу.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!