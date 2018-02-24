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В Австралії з'явилися торгові автомати, які продають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:18
Пропонуємо до обговорення:
Винахідливі австралійці розробили незвичайний вендінговий автомат: замість шкідливих чіпсів він видає «закуски» під настрій. І це не їжа. Залежно від емоційних потреб можна купити пакетики з хоробрістю, упевненістю, дружбою, а всередині покупця чекають приємні і корисні дрібниці.
Дивися повний текст В Австралії з'явилися торгові автомати, які продають хоробрість, дружбу і впевненість
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Додано: Пон 14 тра, 2018 08:18
..у нас для тех, кто продает "..храбрость, дружбу и уверенность" дают 7-8 лет строго режима согласно УК....
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