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В Австралії з'явилися торгові
автомати, які продають...

В Австралії з'явилися торгові автомати, які продають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:18

В Австралії з'явилися торгові автомати, які продають...

Пропонуємо до обговорення:
Винахідливі австралійці розробили незвичайний вендінговий автомат: замість шкідливих чіпсів він видає «закуски» під настрій. І це не їжа. Залежно від емоційних потреб можна купити пакетики з хоробрістю, упевненістю, дружбою, а всередині покупця чекають приємні і корисні дрібниці.

Дивися повний текст В Австралії з'явилися торгові автомати, які продають хоробрість, дружбу і впевненість.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:18

..у нас для тех, кто продает "..храбрость, дружбу и уверенность" дают 7-8 лет строго режима согласно УК....
maestro71
 
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