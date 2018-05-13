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Андрій Попов: Україна і США.
Тонкощі декларування доходів

Андрій Попов: Україна і США. Тонкощі декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:04

Андрій Попов: Україна і США. Тонкощі декларування доходів

Пропонуємо до обговорення:
Декларування доходів – процедура, передбачена в більшості цивілізованих країн світу.

Дивися повний текст Андрій Попов: Україна і США. Тонкощі декларування доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:04

Хочу уточнить. Если, например, я получил по Western Union перевод на 1-2 тысячи долларов от друга, который живет в США, и это не доход, а материальная помощь от друга (при необходимости он может подтвердить это какой-либо бумагой), я все равно обязан подавать декларацию и платить 18% от суммы перевода?

По факту это никак не проверяется на данный момент?
Сержик
 
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