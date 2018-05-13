Декларування доходів – процедура, передбачена в більшості цивілізованих країн світу.
Дивися повний текст Андрій Попов: Україна і США. Тонкощі декларування доходів.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:04
Андрій Попов: Україна і США. Тонкощі декларування доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Попов: Україна і США. Тонкощі декларування доходів.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:04
Хочу уточнить. Если, например, я получил по Western Union перевод на 1-2 тысячи долларов от друга, который живет в США, и это не доход, а материальная помощь от друга (при необходимости он может подтвердить это какой-либо бумагой), я все равно обязан подавать декларацию и платить 18% от суммы перевода?
По факту это никак не проверяется на данный момент?
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:08
Классно сравнивать США и Украину. Все равно что Мерседес с горбатым запорожцем.
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