Завдяки документу оплата держслужбовців на місцях зросте на 27-37%.
Дивися повний текст Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:14
Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:45
3800...а среднюю 8000 рисуют и с пеной у рта тут некоторые ещё что то доказывают
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