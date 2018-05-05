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Зарплата українських
чиновників: що скоро зміниться

Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:14

Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки документу оплата держслужбовців на місцях зросте на 27-37%.

Дивися повний текст Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:15

неплохо. Но хотелось бы, чтобы ЗП еще росли
fishman
 
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3800...а среднюю 8000 рисуют и с пеной у рта тут некоторые ещё что то доказывают
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