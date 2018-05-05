Завдяки документу оплата держслужбовців на місцях зросте на 27-37%.
Дивися повний текст Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:14
Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:45
3800...а среднюю 8000 рисуют и с пеной у рта тут некоторые ещё что то доказывают
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:29
Ха-ха... Туда обычно привлекают своих родственников и друзей, которым реформы совсем не нужны. И вряд ли что-то изменится в обозримом будущем.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:37
Если знаете фио кого-либо из, например, мерии - зайдите на "декларатионс" и найдите его декларацию. Уверяю - меньше 15-ти там никто не получает.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:14
Moimir
И с какой целью кто-то тебе "рисует" среднюю зарплату? Рушит российские сказки про кошмары жизни при хунте? Вернись в реальность.
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:21
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:23
Госслужащие мелкого, да и не самого мелкого, пошиба, всегда сидели на мизерных окладах и так же и сидят. Низкооплачиваемое болото. Ничего удивительного, что у них оклады ниже средней ЗП по стране.
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