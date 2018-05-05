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Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки документу оплата держслужбовців на місцях зросте на 27-37%.
Дивися повний текст Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
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R2
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:15
неплохо. Но хотелось бы, чтобы ЗП еще росли
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fishman
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:45
3800...а среднюю 8000 рисуют и с пеной у рта тут некоторые ещё что то доказывают
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Moimir
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:29
...внесенные изменения помогут привлечь в ряды чиновников молодых специалистов, с которыми можно будет проводить реформы.
Ха-ха... Туда обычно привлекают своих родственников и друзей, которым реформы совсем не нужны. И вряд ли что-то изменится в обозримом будущем.
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centaur
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Додано: Пон 14 тра, 2018 13:37
Если знаете фио кого-либо из, например, мерии - зайдите на "декларатионс" и найдите его декларацию. Уверяю - меньше 15-ти там никто не получает.
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szgonza999
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:14
Moimir
И с какой целью кто-то тебе "рисует" среднюю зарплату? Рушит российские сказки про кошмары жизни при хунте? Вернись в реальность.
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locustsucol
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:21
locustsucol написав:
Moimir И с какой целью кто-то тебе "рисует" среднюю зарплату? Рушит российские сказки про кошмары жизни при хунте? Вернись в реальность.
Расскажите мне о реальности?
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Moimir
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Додано: Пон 14 тра, 2018 16:23
Moimir написав:
3800...а среднюю 8000 рисуют и с пеной у рта тут некоторые ещё что то доказывают
Госслужащие мелкого, да и не самого мелкого, пошиба, всегда сидели на мизерных окладах и так же и сидят. Низкооплачиваемое болото. Ничего удивительного, что у них оклады ниже средней ЗП по стране.
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Faceless
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:51
Faceless написав:
Госслужащие мелкого, да и не самого мелкого, пошиба, всегда сидели на мизерных окладах и так же и сидят. Низкооплачиваемое болото. Ничего удивительного, что у них оклады ниже средней ЗП по стране.
и этих болотных жаб - тьма тьмущая
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Деньги
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:04
Деньги написав: Faceless написав:
Госслужащие мелкого, да и не самого мелкого, пошиба, всегда сидели на мизерных окладах и так же и сидят. Низкооплачиваемое болото. Ничего удивительного, что у них оклады ниже средней ЗП по стране.
и этих болотных жаб - тьма тьмущая
Их довольно много, конечно, но не так, чтобы они определяли уровень доходов по стране.
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Faceless
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