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Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49
Faceless написав:
Их довольно много, конечно, но не так, чтобы они определяли уровень доходов по стране.
я не о среднем уровне и не о коррупции, а об ином, http://kontrakty.ua/article/118152
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