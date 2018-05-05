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Зарплата українських
чиновників: що скоро зміниться

Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49

  Faceless написав: Их довольно много, конечно, но не так, чтобы они определяли уровень доходов по стране.

я не о среднем уровне и не о коррупции, а об ином, http://kontrakty.ua/article/118152
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:49

  Деньги написав:
  Faceless написав: Их довольно много, конечно, но не так, чтобы они определяли уровень доходов по стране.

я не о среднем уровне и не о коррупции, а об ином, http://kontrakty.ua/article/118152

В статье все выводы прост опритянуты за уши.
Это в нашей то школьной системе, во многом все еще совдеповской, поощряется индивидуализм? Смешно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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