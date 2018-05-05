Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться

Додано: Вів 15 тра, 2018 10:25

Faceless написав: Потому туда и идут либо бестолковые и лентяи (неконкурентные на рынке труда), либо те, кто рассчитывает с чего-то поиметь свои интерес. Изредка бывают идейные, но это скорее исключение. Потому туда и идут либо бестолковые и лентяи (неконкурентные на рынке труда), либо те, кто рассчитывает с чего-то поиметь свои интерес. Изредка бывают идейные, но это скорее исключение.

Не знаю, откуда у Вас такая информация... Это такой ошибочный стереотип.Туда никто не идёт просто так. Там такой блат нужно иметь, чтобы попасть туда, даже на самые низкие должности. При куче вакансий случайный человек туда не попадет. Только свои. Шли бы они туда, если бы там было так плохо как считается? Нет. Этим стереотипом они отсеивают потенциальных соискателей.Куча вакансий и ни с какими регалиями и заслугами никто туда не проходит. Зато потом на должности нач.отдела, например, оказывается выпускник ВУЗа, зато выясняется, что он чей-то племянник и т.д. Только свои, притом, конкретно свои.5 лет уже много чего даёт, а они проходят очень быстро.