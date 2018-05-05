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Зарплата українських
чиновників: що скоро зміниться

Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49

  Faceless написав: Их довольно много, конечно, но не так, чтобы они определяли уровень доходов по стране.

я не о среднем уровне и не о коррупции, а об ином, http://kontrakty.ua/article/118152
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:49

  Деньги написав:
  Faceless написав: Их довольно много, конечно, но не так, чтобы они определяли уровень доходов по стране.

я не о среднем уровне и не о коррупции, а об ином, http://kontrakty.ua/article/118152

В статье все выводы прост опритянуты за уши.
Это в нашей то школьной системе, во многом все еще совдеповской, поощряется индивидуализм? Смешно
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:03

Re: Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться

  Faceless написав:Госслужащие мелкого, да и не самого мелкого, пошиба, всегда сидели на мизерных окладах и так же и сидят. Низкооплачиваемое болото. Ничего удивительного, что у них оклады ниже средней ЗП по стране.

Оклады, да, у них низкие, но у них куча надбавок. Поэтому самые низкооплачиваемые работники, например, рядовой работник канцелярии администрации без доступа к гостайне с выслугой лет менее 5 реально получает от 8-9 тысяч. Само собой выслуга лет и т.д. дают еще более высокую зарплату, а о, хотя бы, завсекторах или нач.отдела (самого ненужного) и говорить нечего, там более 15-и.

+ если взять, что этот рядовой работник получит при предоставлении отпуска еще 16-20 тыс., то к среднемесячной зарплате еще можно добавить около 2 тыс. Ну, и плюс обязательная материальная помощь, хотя бы раз в год, еще более повысит этот показатель.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:20

  Hennady написав:
  Faceless написав:Госслужащие мелкого, да и не самого мелкого, пошиба, всегда сидели на мизерных окладах и так же и сидят. Низкооплачиваемое болото. Ничего удивительного, что у них оклады ниже средней ЗП по стране.

Оклады, да, у них низкие, но у них куча надбавок. Поэтому самые низкооплачиваемые работники, например, рядовой работник канцелярии администрации без доступа к гостайне с выслугой лет менее 5 реально получает от 8-9 тысяч. Само собой выслуга лет и т.д. дают еще более высокую зарплату, а о, хотя бы, завсекторах или нач.отдела (самого ненужного) и говорить нечего, там более 15-и.

+ если взять, что этот рядовой работник получит при предоставлении отпуска еще 16-20 тыс., то к среднемесячной зарплате еще можно добавить около 2 тыс. Ну, и плюс обязательная материальная помощь, хотя бы раз в год, еще более повысит этот показатель.

И все равно в итоге мизер. Тем более эти самые надбавки зарабатываются долгими годами.
Потому туда и идут либо бестолковые и лентяи (неконкурентные на рынке труда), либо те, кто рассчитывает с чего-то поиметь свои интерес. Изредка бывают идейные, но это скорее исключение.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:25

Re: Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться

  Faceless написав:Потому туда и идут либо бестолковые и лентяи (неконкурентные на рынке труда), либо те, кто рассчитывает с чего-то поиметь свои интерес. Изредка бывают идейные, но это скорее исключение.

Не знаю, откуда у Вас такая информация... Это такой ошибочный стереотип.
Туда никто не идёт просто так. Там такой блат нужно иметь, чтобы попасть туда, даже на самые низкие должности. При куче вакансий случайный человек туда не попадет. Только свои. Шли бы они туда, если бы там было так плохо как считается? Нет. Этим стереотипом они отсеивают потенциальных соискателей.
Куча вакансий и ни с какими регалиями и заслугами никто туда не проходит. Зато потом на должности нач.отдела, например, оказывается выпускник ВУЗа, зато выясняется, что он чей-то племянник и т.д. Только свои, притом, конкретно свои.

5 лет уже много чего даёт, а они проходят очень быстро.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:32

Зачем вообще этим дармоедам что-то платить?
Если всех уволить - никто кроме них и не заметит. Толку от них = 0
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:54

Re: Зарплата українських чиновників: що скоро зміниться

Hennady написав:
  Faceless написав:Потому туда и идут либо бестолковые и лентяи (неконкурентные на рынке труда), либо те, кто рассчитывает с чего-то поиметь свои интерес. Изредка бывают идейные, но это скорее исключение.

Не знаю, откуда у Вас такая информация... Это такой ошибочный стереотип.
Туда никто не идёт просто так. Там такой блат нужно иметь, чтобы попасть туда, даже на самые низкие должности. При куче вакансий случайный человек туда не попадет. Только свои. Шли бы они туда, если бы там было так плохо как считается? Нет. Этим стереотипом они отсеивают потенциальных соискателей.
Куча вакансий и ни с какими регалиями и заслугами никто туда не проходит. Зато потом на должности нач.отдела, например, оказывается выпускник ВУЗа, зато выясняется, что он чей-то племянник и т.д. Только свои, притом, конкретно свои.

5 лет уже много чего даёт, а они проходят очень быстро.


Так тут нет противоречия.
Коррумпированный отбор = концентрация бестолковых и лентяев, которых пристроили "свои", либо коррупционеры, целенаправленно строящие там свою, с позволения сказать, карьеру.
Потому тут аргумент не то, хорошо там или плохо, а то, что коррупция создаёт там условия для концентрации некомпетентных и второсортных специалистов, защищая их от конкуренции.
Грамотного специалиста, даже если бы там был совершенно свободный "вход для несвоих", госслужба никак не заинтересует, разве что он идейный и мечтает изменить что-то в этой системе.
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Faceless
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