Про це повідомив президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з Президентом Словенії Борутом Пахором.
Дивися повний текст З України можна буде напряму літати до ще однієї європейської країни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:15
З України можна буде напряму літати до ще однієї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З України можна буде напряму літати до ще однієї європейської країни.
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:15
Добрый день.Вы вообще проверяете информацию перед тем перед публикацией? Прямое авиасообщение между Киевом и Любляной уже работает благодаря Adria Airways: https://www.adria.si/ru/flights-and-destinations/kiev/
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:37
Усеченная новость, потому и непонятная. Полная звучит так:
Т.е. договорились еще в 2016-м о том, что запускается прямое авиасообщение между Киевом и Любляной, поэтому в 2018-м оно уже запущено и активно развивается.
|