RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З України можна буде напряму
літати до ще однієї...

З України можна буде напряму літати до ще однієї...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:15

З України можна буде напряму літати до ще однієї...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з Президентом Словенії Борутом Пахором.

Дивися повний текст З України можна буде напряму літати до ще однієї європейської країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81890
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:15

Добрый день.Вы вообще проверяете информацию перед тем перед публикацией? Прямое авиасообщение между Киевом и Любляной уже работает благодаря Adria Airways: https://www.adria.si/ru/flights-and-destinations/kiev/
inflew
 
Повідомлень: 207
З нами з: 28.01.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:37

  inflew написав:Добрый день.Вы вообще проверяете информацию перед тем перед публикацией? Прямое авиасообщение между Киевом и Любляной уже работает благодаря Adria Airways: https://www.adria.si/ru/flights-and-destinations/kiev/

Усеченная новость, потому и непонятная. Полная звучит так:
11 мая 2018
...
«Мы подробно остановились на реализации договоренностей совместной декларации, которую мы с господином президентом Словении подписали в 2016 году ... Мы договорились о том, что мы запускаем прямое авиасообщение между Киевом и Любляной, что чрезвычайно важно, особенно в связи с введением безвизового режима для граждан Украины и на сегодняшний день уже прямое авиасообщение запущено и активно развивается», - отметил Порошенко.

https://www.unian.net/tourism/news/1011 ... areys.html

Т.е. договорились еще в 2016-м о том, что запускается прямое авиасообщение между Киевом и Любляной, поэтому в 2018-м оно уже запущено и активно развивается.
yanyura
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 09.01.09
Подякував: 833 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сержик, Roman Tik і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 09 тра, 2018 13:10
30 2043
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 07:14
slavek
В НБУ назвали основного торговельного партнера України...
R2 » П'ят 11 тра, 2018 13:15
1 125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 14:54
nik1
Пенсійний фонд підвищив виплати для ще однієї категорії...
R2 » Чет 10 тра, 2018 14:36
3 112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 15:25
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.