Про це пише TVP.
Дивися повний текст Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку—2" оскаржили в суді.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:14
Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку—2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку—2" оскаржили в суді.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:14
Так финн Марцин Сточкевич чо не определился что его не устраивает "поставки энергосырья из недемократических стран" или "влияние этой инвестиции на окружающую среду".
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:07
Без разницы. Сделана необходимая пауза перед судами после одобрения для закапывания лишнехромосомными своих денег в дно моря. СП2 не будет, но поток российских денег в песок очень даже всех устраивает.
Додано: Вів 15 тра, 2018 15:18
Тавищо? А немцы терминал по приему стали строить тоже от лишних хромосом? Вы как там в пейсбучках на Марцинкевича не подписаны не? Подпишитесь обязательно.
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