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Дозвіл Фінляндії на будівництво
"Північного потоку—2"...

Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку—2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:14

Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку—2"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише TVP.

Дивися повний текст Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку—2" оскаржили в суді.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:14

Так финн Марцин Сточкевич чо не определился что его не устраивает "поставки энергосырья из недемократических стран" или "влияние этой инвестиции на окружающую среду".
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:07

  vitali_kalinin написав:Так финн Марцин Сточкевич чо не определился что его не устраивает "поставки энергосырья из недемократических стран" или "влияние этой инвестиции на окружающую среду".

Без разницы. Сделана необходимая пауза перед судами после одобрения для закапывания лишнехромосомными своих денег в дно моря. СП2 не будет, но поток российских денег в песок очень даже всех устраивает.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:18

  locustsucol написав:
  vitali_kalinin написав:Так финн Марцин Сточкевич чо не определился что его не устраивает "поставки энергосырья из недемократических стран" или "влияние этой инвестиции на окружающую среду".

Без разницы. Сделана необходимая пауза перед судами после одобрения для закапывания лишнехромосомными своих денег в дно моря. СП2 не будет, но поток российских денег в песок очень даже всех устраивает.

Тавищо? А немцы терминал по приему стали строить тоже от лишних хромосом? Вы как там в пейсбучках на Марцинкевича не подписаны не? Подпишитесь обязательно.
vitali_kalinin
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