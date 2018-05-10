Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.
Дивися повний текст "Укравтодор" повідомляє про обмеження руху на трасі Київ-Одеса.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
"Укравтодор" повідомляє про обмеження руху на трасі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" повідомляє про обмеження руху на трасі Київ-Одеса.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33
этой новости уж 5-й год...
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