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"Укравтодор" повідомляє
про обмеження руху на трасі...

"Укравтодор" повідомляє про обмеження руху на трасі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

"Укравтодор" повідомляє про обмеження руху на трасі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.

Дивися повний текст "Укравтодор" повідомляє про обмеження руху на трасі Київ-Одеса.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:33

этой новости уж 5-й год...
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