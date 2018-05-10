Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів, незважаючи на зниження за останні добу, прогнозують аналітики ГК FOREX CLUB.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:03
Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів
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Дивися повний текст Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:03
Даже проплаченые новости не спасают биткоин от падения , закончилось топливо у инвесторов
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:26
А проплатил сам Сатоши Накамото.
Сказать, до куда биткоин вырастет, не берусь, но могу сказать с уверенностью, что дно на данный момент 7200, ниже не пойдёт уже цена.
Востаннє редагувалось Ferox в Пон 14 тра, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:27
Будет и 9500, и ниже 7200 тоже еще сходит думаю
"У крипты нет дна" (с)
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:29
Поживем, увидим, кто прав
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